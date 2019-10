Premiere für das Rankler Gassenweinfest

Im Klostergässele wurde edle Tropfen ausgeschenkt.

RANKWEIL „Willkommen bei einem kleinen Weinfest im engen aber romantischen Klostergässele, bei dem die Männer vom ‚Liederkranz‘ steirische Weine und herzhafte Speisen servieren“. Klein aber oho! Das Publikum freute sich sichtlich auf die Premiere des Weinfestes unter der Basilika bei herrlichem Herbstwetter. In Steiermark sind solche Gassenfeste äußerst beliebt. Der Männergesangschor Liederkranz aus Rankweil hat versucht diese Tradition ins Ländle zu bringen. Mit Erfolg. Vergangenen Samstag waren die 40 Mitglieder ordentlich eingespannt. Hunderte Gäste verteilten sich über die Gassen und genossen die steirische Volksmusik. „Es freut uns, dass die Premiere so gut ankommt“, meint Obmann Gerhard Reicht.

Kürzlich hieß der Verein einen neuen Chorleiter willkommen: Lukas Breuss, studierte Bratsche in Innsbruck und Salzburg, dazu noch Gesang und Musikpädagogik. . Er unterrichtet an der Musikschule in Rankweil und an der Volksschule Markt, tritt bei Konzerten auf und leitet neben dem Männerchor Liederkranz Rankweil den Männerchor Rüthi. Am 28. März 2020 wird zum großen Konzert im Vinomnasaal geladen. „Auf diesen Termin kann sich unser Publikum freuen“, so Reicht abschließend. ETU