Premier Philippe traf vor Massenprotesten "Gelbwesten"

Vor neuen Massenprotesten hat der französische Premierminister Edouard Philippe am Freitagabend gemäßigte Vertreter der "Gelbwesten" getroffen. Ein Sprecher der Gruppe, Christophe Chalencon, sagte nach dem Treffen, Philippe habe der Delegation zugehört und versprochen, deren Forderungen an Präsident Emmanuel Macron weiterzuleiten.

Die Aktivisten, die von Philippe empfangen wurden, gehören zu den sogenannten “freien Gelbwesten”, die sich gegen eine Beteiligung an der Demonstration am Samstag ausgesprochen haben. Macron hat angekündigt, sich erst Anfang kommender Woche zu der Krise zu äußern. Der Präsident traf am Abend in einem Pariser Vorort mit Polizisten zusammen, die am Samstag auf dem Boulevard Champs-Elysees eingesetzt werden sollen.