Premier Johnson schwört Mitstreiter auf harten Wahlkampf ein

Der britische Premierminister Boris Johnson stimmt seine konservativen Mitstreiter auf einen harten Wahlkampf ein. "Es wird eine hart umkämpfte Wahl - und wir werden unser Bestes geben", sagte Johnson am Mittwoch vor Abgeordneten seiner Tory-Partei mit Blick auf die Neuwahlen am 12. Dezember. "Für das Land ist es Zeit zusammenzukommen, den Brexit umzusetzen und voranzuschreiten."

Am Dienstag hatte das Unterhaus schließlich mit großer Mehrheit für die von Johnson geforderten vorgezogenen Neuwahlen am 12. Dezember gestimmt. Das Gesetz wird am Mittwoch dem Oberhaus vorgelegt, die Zustimmung der zweiten Parlamentskammer gilt jedoch als sicher. Das Parlament könnte dann bereits am 6. November aufgelöst werden.