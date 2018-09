BVT-U-Ausschuss: Preiszler erst im letzten Moment informiert

Wolfgang Preiszler, der Ende Februar seitens der Polizei die Hausdurchsuchungen im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) geleitet hat, ist erst am Vortag vom Ziel des Einsatzes informiert worden. Das sagte er am Mittwoch im BVT-U-Ausschuss. Zuvor wollte er sich generell der Aussage entschlagen, wurde aber belehrt, dass dies nicht möglich sei.

Stattgefunden hat die Razzia dann am 28. Februar, und zwar in “normaler dienstlicher Standardausrüstung”, was bedeute: “Kein Helm, keine Masken.” Tags zuvor gab es um 15 Uhr eine Dienstbesprechung in der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Erst zu diesem Zeitpunkt habe er von Goldgruber erfahren, “dass ich die WKStA bei Hausdurchsuchungen im BVT zu begleiten habe”.