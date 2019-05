Preisverleihung bei den Filmfestspielen Cannes

Am Samstagabend gehen die Filmfestspiele in Cannes mit der Preisverleihung zu Ende. Unter den 21 Filmen des Wettbewerbs befindet sich auch "Little Joe" der Österreicherin Jessica Hausner. Die Jury unter dem Vorsitz des mexikanischen Regisseurs Alejandro Gonzalez Inarritu vergibt nicht nur die Goldene Palme für den besten Film, sondern auch Auszeichnungen für Regie, Drehbuch und Darsteller.

Während im Rennen um den Hauptpreis dem Spanier Pedro Almodovar, dem Italiener Marco Bellocchio und dem Südkoreaner Bong Joon-ho Chancen eingeräumt werden, zählt der Deutsche August Diehl zu den Favoriten für den Preis als bester Schauspieler. Er verkörpert an der Seite von Valerie Pachner im Film “A Hidden Life” des US-Amerikaners Terrence Malick den österreichischen Bauern Franz Jägerstätter, der 1943 als Kriegsdienstverweigerer hingerichtet wurde. Unter den 26 Filmen, die für eine Camera d’or für den besten Debütfilm infrage kommen, ist auch “Lillian” des Salzburgers Andreas Horvath.