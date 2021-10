Preisträger zu Gast in Hohenems

Die Verleihung des 7. Hohenemser Literaturpreises war heuer erstmals hybrid – alle drei Favoriten waren online zugeschalten. Nun sind sie in Hohenems für ihre Lesungen zu Gast. Ein klein wenig Oscar-Feeling in Hohenems.

Doch die Planungen gingen über die Verleihung hinaus: So wurden alle drei Favoriten für die kommenden Monate eingeladen, in Hohenems ihre Siegertexte zu präsentieren. „Wir freuen uns, dass wir dem Wunsch des Publikums auf diese Weise nachkommen konnten – und dass kulturelle Veranstaltungen wieder möglich sind“, so Kulturstadträtin Erika Kawasser.