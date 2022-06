Preisgekrönte Pralinen

Mario Kurzamann vom Café Fritz in Bludenz erhielt gleich drei Prämierungen für seine Pralinenkreationen.

Ich habe heuer das erste Mal am Wettbewerb der Konditor-Innung in Linz teilgenommen und war völlig überrascht, gleich zwei Gold- und eine Silbermedaille zu gewinnen“, freut sich Mario Kurzamann. Der umtriebige Konditor hatte vor drei Jahren das traditionsreiche Café Fritz in der Bludenzer Mühlgasse übernommen. Rasch entwickelte sich das Café unter seiner Leitung zu einem beliebten Treffpunkt bei den Bludenzern. Die qualitätsvollen Produkte, seine Kreativität und die freundliche Bedienung ziehen mittlerweile auch Besucher aus den umliegenden Regionen und dem Unterland an.