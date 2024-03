Preisauftrieb bei Wohnimmobilien ging 2023 zu Ende

Der jahrelange Preisauftrieb bei Wohnimmobilien ist zu Ende. 2023 sanken die Kaufpreise von Häusern und Wohnungen im österreichweiten Schnitt um 2,6 Prozent, wie die Statistik Austria am Montag bekanntgab. Die Preise von bestehendem Wohnraum lagen dabei um 3,7 Prozent unter jenen im Jahr davor, bei neuen Wohnungen und Häusern gab es allerdings nur ein leichtes Minus von 0,1 Prozent. Am stärksten fielen die Rückgänge in Oberösterreich, Wien und Niederösterreich aus.

Ein ähnliches Bild ergibt sich mit Blick auf die Gesamthäuserpreise (neue Häuser und Bestandsobjekte). Wien verzeichnete mit minus 6,7 Prozent den markantesten Rückgang, dahinter lagen Niederösterreich mit minus 4,9 Prozent und Oberösterreich mit minus 4,4 Prozent. Im Burgenland und in Vorarlberg sanken die Häuserpreise um 2,2 Prozent und 1,3 Prozent. Teuerungen gab es in der Steiermark (plus 0,7 Prozent), in Tirol (plus 1,3 Prozent) sowie in Salzburg (plus 1,4 Prozent). In Kärnten war der Anstieg mit plus 2,1 Prozent am größten.