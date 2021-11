Preis für Arabica-Kaffee auf Zehn-Jahres-Hoch

Anleger reißen sich derzeit um Kaffeebohnen der Sorte Arabica. Die Preise sind aktuell so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr. Grund für den Höhenflug sind Probleme bei der Auslieferung und Wetterkapriolen.

Eine Schale duftender Kaffee in der Früh ist für viele das Lebenselixier schlechthin. Noch während der Corona-Lockdowns im vergangenen Jahr war das Genussmittel allerdings weniger gefragt. Dass die Konsumenten ihren Kaffee vermehrt zuhause statt im Café tranken, vermochte das wegfallende Außer-Haus-Geschäft nicht zu kompensieren.

Doch nun steigt der Preis seit einer Weile steil an. Vor allem für die Sorte Arabica legen Anleger Preis auf den Tisch wie seit zehn Jahren nicht mehr. Der US-Terminkontrakt stieg diese Woche auf 2,425 Dollar (2,2 Euro) je Pfund. Vor einem Jahr kostete das Pfund noch weniger als 1,30 US-Dollar.

Ein Grund hierfür ist ein Streik von Lkw-Fahrern, der zu geringeren Lieferungen an die Häfen führt. Derzeit können die Lieferungen bis zu 100 Tage dauern, während es vor der Pandemie 30 Tage waren, heißt es von Experten.

Produktionsprobleme gebe es aber auch in anderen Ländern wie Indien und Äthiopien oder Vietnam. Dort war es in den vergangenen Monaten vor allem die Coronakrise, die das Geschäft belastete. Der Hafen von Ho-Chi-Minh-Stadt, eines der wichtigsten Drehkreuze für Kaffeebohnen, wurde durch Lockdowns in seinem Betrieb deutlich eingeschränkt.