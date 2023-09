Preining verliert DTM-Führung nach Rang fünf am Sachsenring

Porsche-Pilot Thomas Preining hat am Sonntag auf dem Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal die Führung in der DTM verloren. Der Oberösterreicher fuhr im zweiten Rennen in Deutschland auf den fünften Platz und liegt damit wieder hinter dem siegreichen Wiener Mirko Bortolotti (Lamborghini), der mit italienischer Lizenz fährt. Nach dem zwölften Saisonlauf beträgt Preinings Rückstand nun elf Punkte. Weiter geht es in zwei Wochen mit zwei Rennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg.

Der Tiroler Lucas Auer (Mercedes) kam am Sonntag nicht über Platz 15 hinaus, nachdem er am Samstag nach einem Ausflug ins Kiesbett ausgeschieden war. In der Gesamtwertung liegt Auer vier Rennen vor dem Saisonende auf Platz sechs. "Das war wirklich ein brutales Wochenende für mich. So viele Troubles auf einmal habe ich noch selten erlebt", sagte er.