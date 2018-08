Preiner nach Siebenkampf-Auftakt Achter, Dadic Zwölfter

Verena Preiner ist mit 13,58 Sekunden über 100 m Hürden stark in den EM-Siebenkampf bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin gestartet. Sie blieb nur 8/100 über ihrer persönlichen Bestleistung und rangiert mit 1.039 Punkten an der achten Stelle. Zwölfte mit 1.027 ist Medaillen-Mitfavoritin Ivona Dadic nach ebenfalls guten 13,66.

Das 18-jährige österreichische Team-Küken Sarah Lagger finishte in 14,46 und liegt mit 914 auf Platz 26. Die Führung eroberte die Deutsche Louisa Grauvogel mit 1.129, die belgische Topfavoritin Nafissatou Thiam ist 14. (1.023). Weiter geht es ab 11.05 Uhr mit dem Hochsprung.