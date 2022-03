Praxisnah studieren im Kaisergebirge

Die FH Kufstein Tirol bietet einen modernen Campus mit einem facettenreichen Studienangebot.

Die internationalen Studiengänge im technisch-wirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Bereich sind stets auf dem neuesten Stand und machen die Studierenden fit für die Zukunft. Rund 500 Lehrende betreuen die Studierenden persönlich und individuell. Alle Studierenden sammeln wertvolle Auslandserfahrung – ein ganzes Semester im Bachelor-Vollzeitstudium an einer von mehr als 210 Partnerhochschulen, berufsbegleitend in einer intensiven Auslandswoche. Eine weitere Besonderheit besteht in der Möglichkeit, vier Bachelor- und neun Masterstudiengänge berufsbegleitend am Wochenende zu studieren.

Studium mit Lehrabschluss

Ein Studium an einer FH in Österreich ist grundsätzlich auch mit einem facheinschlägigen Lehrabschluss möglich. Maximal drei Zusatzprüfungen müssen im ersten Studienjahr absolviert werden, um die Hochschulreife zu ersetzen. An der FH Kufstein Tirol gibt es dafür eigene Vorbereitungskurse, die sowohl vor Ort als Vorlesung oder aber online besucht werden können. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: „Entgegen Selbstzahl-Programmen, die einiges an privaten Kosten erforderlich machen, ist ein Studium mit 363,36 Euro pro Semester eher erschwinglich, zudem unterstützen mehrere Stipendien die ­Bewerbenden“, so Prof. (FH) Dr. Thomas Madritsch, FH-Geschäftsführer.