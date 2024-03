Prall gefüllte Bäckchen: Streifenhörnchen „Squishy“ erobert die Herzen

Ein süßes TikTok-Video mit über 30 Millionen Likes zeigt, wie das Streifenhörnchen Squishy, Nüsse aus der Hand eines Menschen nimmt und sich damit die Bäckchen vollstopft.

In dem Video ist zu sehen, wie eine Person still vor einem kleinen Loch im Boden wartet, die Hand gefüllt mit Nüssen. Plötzlich erscheint Squishy, das Streifenhörnchen, am Eingang des Lochs. Ohne zu zögern, nähert es sich den Nüssen und beginnt eine Nuss nach der anderen in die Bäckchen zu stopfen. Das Streifenhörnchen macht dabei keinen Halt, bis seine Wangen prall gefüllt sind und scheinbar kein Platz mehr für auch nur eine einzige Nuss bleibt.