Prag ließ Statue von umstrittenem Sowjet-Marschall verhüllen

Die Behörden des sechsten Prager Stadtbezirks haben am Freitag die Statue des sowjetischen Marschalls Iwan Konew (1897-1973), der 1945 an der Befreiung der Stadt beteiligt gewesen war, verhüllen lassen. Grund: Das Denkmal war geschändet worden. Mit der Maßnahme soll das künftig verhindert werden, wird argumentiert.

Unbekannte Täter hatten die Statue mit roter Farbe und Aufschriften beschmiert. Die Aufschriften hatten Konews Beteiligung als Oberkommandierender der Warschauer-Pakt-Truppen an der Niederschlagung des Ungarn-Aufstandes 1956, der Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 sowie seine Beteiligung am Bau der Berliner Mauer 1961 als Oberkommandierender der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland thematisiert.