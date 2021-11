Präsidentschaft der Salzburger Festspiele vor Entscheidung

Das Rennen um die Präsidentschaft der Salzburger Festspiele geht diese Woche in die finale Phase: Morgen, Dienstag, findet das Hearing der verbliebenen sechs bis acht Kandidatinnen und Kandidaten statt, tags darauf soll das Kuratorium die Entscheidung fällen. Insgesamt haben sich 19 Frauen und 13 Männer um das Amt beworben, das Helga Rabl-Stadler nach 27 Jahren zu Jahresende abgibt. Als Favoritin wurde zuletzt wiederholt Salzburgs Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf genannt.

Die Namen auf der Shortlist der Bewerber sickerten nicht an die Öffentlichkeit. Medial als Favoritin gilt aber die Salzburger Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf (ÖVP). So berichtete der "Standard" vor kurzem, dass in der Salzburger ÖVP bereits offen darüber gesprochen werde, wer Pallauf an der Spitze des Landtags folgen solle. Genährt wird diese Spekulation auch durch die Zusammensetzung des Kuratoriums. Vier der fünf stimmberechtigten Mitglieder kommen aus der ÖVP: Landeshauptmann Wilfried Haslauer, Bürgermeister Harald Preuner, die frühere Finanzministerin Maria Fekter als Vertreterin des Bundes sowie Hans Scharfetter als Vertreter des Salzburger Tourismusförderungsfonds, der für die Volkspartei auch im Salzburger Landtag sitzt.