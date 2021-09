Präsidentenamt der Salzburger Festspiele ausgeschrieben

Die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger für Salzburgs Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler hat offiziell begonnen: Heute, Samstag, hat das Kuratorium der Salzburger Festspiele die Ausschreibung für "die Funktion der Präsidentin/des Präsidenten" veröffentlicht. Die Bewerbungsfrist läuft bis 1. November 2021.

Zu den Aufgaben gehört die Durchführung der Salzburger Festspiele und anderer künstlerischer Veranstaltungen des Fonds sowie die Beachtung der finanziellen Ausgewogenheit in der Erhaltung und Modernisierung der Festspielinfrastruktur. In den nächsten Jahren stehen große Investitionen in die Festspielhäuser an, die gemeinsam mit dem Kaufmännischen Direktor umzusetzen sind. "In der Rolle der Ermöglicherin/des Ermöglichers muss es zu einem perfekten Zusammenspiel der Talente der Direktoriumsmitglieder kommen", heißt es im Ausschreibungstext.