Präsident Windtner gibt Achtelfinale als klares ÖFB-Ziel aus

Die Zielvorgabe des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) ist klar. Bei der dritten EM-Teilnahme soll Österreichs Nationalteam erstmals das Achtelfinale erreichen. Über personelle Konsequenzen, sollte dies nicht gelingen, wollte ÖFB-Präsident Leo Windtner im Vorfeld des Turniers nicht sprechen. "Ich glaube fest an die Mannschaft", betonte der Oberösterreicher im Interview mit der APA - Austria Presse Agentur.

Obwohl die Ergebnisse zuletzt ausgeblieben sind, ortet Windtner großes Potenzial. "Was die Qualität des Kaders betrifft, sind wir in der Breite sicherlich gewachsen." Fast ein Drittel der Mannschaft sei in den vergangenen Jahren aus der U21 nachgerückt. Windtner: "Die sind großteils auch Leistungsträger, das hat sicher einen Qualitätsschub ergeben. Die Erwartungshaltung ist klar formuliert, nämlich bei einer Europameisterschaft das erste Mal wirklich zu reüssieren."