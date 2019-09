Praemium Imperiale an Mutter und Kentridge

Die Violinistin Anne-Sophie Mutter (56) gehört zu den diesjährigen Preisträgern des renommierten Kulturpreises Praemium Imperiale. Der Preis in der Kategorie Malerei ging an den Südafrikaner William Kentridge, wie die Organisatoren am Dienstag bekannt gaben. Die britisch-palästinensische Künstlerin Mona Hatoum konnte in der Kategorie Skulptur überzeugen.

Als Architekten wurde das US-Duo Tod Williams und Billie Tsien ausgezeichnet. In der Kategorie Theater/Film fiel die Wahl auf den japanischen Kabuki-Schauspieler Bando Tamasaburo. Der Kulturpreis ist mit jeweils umgerechnet rund 126.000 Euro dotiert und wird seit 1989 auf Anregung des japanischen Kaiserhauses im Andenken an Prinz Takamatsu (1905-1987) vergeben. Daneben gab es auch einen Nachwuchspreis für junge Künstler, der an das musikalische Bildungsprogramm Démos aus Frankreich ging.