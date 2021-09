Prämiertes Körpertheater im Freudenhaus

Thom Monckton gastiert am Mittwoch in Lustenau.

Lustenau. Mit Thom Monckton kommt diese Woche ein echter Hochkaräter in Sachen Körperkunst ins Freudenhaus nach Lustenau. Monckton feiert mit seinem mehrfach preisgekrönten Stück „Only Bones v. 1.0 an drei Spieltagen Vorarlbergpremiere. Der Neuseeländer lässt es dank visualisierendem Soundtrack wortwörtlich in den Knochen krachen und knacken.

Die Gastgeber Roman Zöhrer und Lisa-Marie Berkmann vom Caravan-Team freuen sich nach der gelungenen Performance von in_tensegrity in der vergangenen Woche, dem Publikum mit Thom Monckton ein weiteres Highlight in ihrem Circus- und Körpertheaterprogramm präsentieren zu können: „Wir sind wirklich glücklich, dass nach der Covid bedingten Absage von Gravity & Other Myths, Thom Monckton ins Freudenhaus kommt und hoffen, dass wir zahlreiche Besucher in unserer Kulturstätte begrüßen dürfen. Karten sind noch erhältlich und mit Monckton, einem ganz Großen in der Circus- und Clown-Branche ist ein spektakulärer Abend garantiert.“ (cth)