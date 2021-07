Prämie im Agrarbereich sorgt für Milliardeninvestitionen

Eine Bilanz der Corona-Unternehmenshilfe der Investitionsprämie im Agrar- und Lebensmittelbereich zeigt, dass in diesem Bereich bisher 73.000 Anträge beim Austria Wirtschaftsservice (aws) eingereicht worden sind. Diese rund 30 Prozent aller Anträge auf eine Investitionsprämie belaufen sich auf 763 Mio. Euro. "Es wurden Investitionen von 8,8 Mrd. Euro ausgelöst", teilte das Landwirtschaftsministerium der APA mit.

Demnach haben alleine Milchviehbetriebe mit rund 8.500 Anträgen fast 10 Prozent aller Gesuche gestellt, was ein sehr hoher Anteil sei. Betriebe mit Schweinehalten stellten rund 2.000 Anträge, Weinbauern rund 1.700. Von gemischten Betreiben kamen rund 43.000 Anträge.

Die meisten Förderungen gingen mit 243 Mio. Euro nach Oberösterreich gefolgt von Niederösterreich (182 Mio. Euro) und der Steiermark (118 Mio. Euro). In die anderen Bundesländer flossen zwischen 24 und 47 Mio. Euro.

Die Zulassungen von Traktoren steigen heuer im Vergleich zum Vorjahr an, zeigen die Unterlagen des Landwirtschaftsministeriums. Nach 4.632 Zulassungen im Coronajahr 2020 - in dem es gegenüber 2019 allerdings auch ein Plus von fast 300 Zulassungen gab - wird heuer laut einer Schätzung des Clubs der Landtechnik Österreich 5.500 Traktoren zugelassen.