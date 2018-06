PR-Ethik-Rat fordert mehr Transparenz bei Content Marketing

Die Grenzen zwischen Journalismus und Content Marketing verschwimmen zusehends. Etwa wenn Kundenmagazine lediglich auf der letzte Seite im Kleingedruckten Aufschluss darüber geben, von wem der Inhalt kommt. "Man versucht mit allen Mitteln der Kunst, die Kennzeichnungsregeln zu umgehen, sodass die Leser nicht nachvollziehen können, ob etwas bezahlt ist oder nicht", kritisiert der PR-Ethik-Rat.

Das Selbstkontrollorgan der PR-Branche fordert mehr Transparenz bei bezahlten Inhalten und hat einen Leitfaden für Content Marketing in Österreich herausgebracht. Bezahlte Inhalte müssten auf den ersten Blick wahrnehmbar sein, eindeutig auf das dahinterstehende Unternehmen hinweisen und so groß und kontrastreich gestaltet werden, dass sie sich vom Umfeld abheben und gut wahrgenommen werden können.

“Das Vertrauen in den Journalismus schwindet, wenn man nicht mehr unterscheiden kann zwischen Journalismus und Content Marketing”, sagte Sabine Einwiller am Montag bei einem Pressegespräch. Einwiller ist Professorin am Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft in Wien sowie Vorsitzende des PR-Ethik-Rats.