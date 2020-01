Potenzialanalyse für die Berufswahl

Das Testverfahren ist für Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen geeignet. Jugendliche erhalten einen speziell vergünstigten Preis.

Was tun nach der Schule? Die Ergebnisse der vom BIFO angebotenen Potenzialanalyse bringen Erkenntnisse für die berufliche oder schulische Zukunft. Mit Hilfe der Kombination aus verschiedenen Testverfahren wird ein Profil über die individuellen Stärken, Neigungen, Interessen, Begabungen und Persönlichkeitsmerkmale erstellt. „Wir führen die Potenzial-analyse immer in Verbindung mit einer Bildungs- und Berufsberatung durch. Das Ergebnis gibt Rückschlüsse über mögliche Berufsfelder bzw. Aus- und Weiterbildungswege“, erklärt Christine Klas, Bereichsleitung „Beratung“ im BIFO. Der Test dauert etwa drei Stunden. Dabei werden Testformulare zu den verschiedensten Bereichen, teilweise am Computer ausgefüllt.