Postverteilerzentrum in Vorarlberg stand in Vollbrand

Der Brand des Postverteilerzentrums in Koblach (Bez. Feldkirch) hat am Sonntagnachmittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand, ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Häuser wurde verhindert. Über Verletzte war vorerst nichts bekannt, der Sachschaden dürfte sehr groß sein. Die in der Nähe des Postverteilerzentrums liegende Bahnlinie musste infolge der Löscharbeiten gesperrt werden.

Die Alarmierung erfolgte kurz nach 14.00 Uhr, die Brandursache lag vorerst völlig im Dunkeln. Die diesbezüglichen Ermittlungen werden nach Abschluss der Löscharbeiten aufgenommen. Am späten Sonntagnachmittag waren die Löscharbeiten noch im Gang, Gefahr bestand aber keine mehr.

Die Bahnlinie war laut ÖBB zwischen den Bahnhöfen Rankweil und Götzis voraussichtlich bis 18.00 Uhr gesperrt. Fernverkehrszüge warteten die Sperre ab, für den Regionalverkehr wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.