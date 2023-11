Postmitarbeiter klaut 150 Pakete

Ein 39-jähriger Postmitarbeiter aus Deutschland steht im Verdacht, zwischen August und November 2023 mindestens 150 Pakete aus dem Postverteilerzentrum in Egg entwendet zu haben.

Tat gestanden

Die erfolgreiche Überführung des Verdächtigen erfolgte am 2. November 2023 durch die Beamten der Polizeiinspektion Egg, in Kooperation mit der Post AG. Bei der darauffolgenden Einvernahme gestand der Mann die Tat. Eine in Zusammenarbeit mit den Polizeiinspektionen Hittisau, Bezau und Au durchgeführte Hausdurchsuchung führte zur Sicherstellung der entwendeten 150 Pakete.