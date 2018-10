Posting sorgt für Wirbel - Bitschi in Wiener Saunaclub?

Schwarzach - Der Vorlberger FPÖ-Landesparteiobmann Christof Bitschi traf am Dienstag Vizekanzler Strache zu einem Arbeitsgespräch. Am Montag Abend postete er angeblich noch aus dem Saunaclub Goldentime in Wien-Simmering.

Grünen-Politiker Harald Walser postet auf seiner Facebookseite einen Schnappschuss der die beiden Vorarlberg FPÖ-Politiker Christof Bitschi und Joachim Weixlbaumer im Wiener Erotiketablissement “Goldentime Saunaclub” zeigt soll. Das Bild, das Christof Bitschi dem Anschein nach selbst aufgenommen hat, ist mit dem Wort “Wien” gekennzeichnet und mit dem Standort “Goldentime Saunaclub Vienna” versehen.

Walser postet Walser erlaubt sich in seinem Post ebenso einen Seitenhieb auf den “Dessous-Montag” im Erotik-Club, wie auf das “harte Leben” der Vorarlberger Blauen und das Treffen mit Vizekanzler Strache am Dienstag.

Bitschi dementiert Bitschi dementierte am Dienstag Abend direkt auf Harald Walsers Facebookseite dieser sei “…einer „Ente“ aufgesessen sind. Der Durst nach einem wohlverdienten Feierabendbier führte uns in eine Bar am Stephansplatz und nicht wie fälschlicherweise angezeigt, in einen Saunaclub. Das wäre auf dem Bild auch leicht zu erkennen – wenn man wollte. Aufgrund der falsch angezeigten Ortsangabe wurde der Beitrag auch umgehend wieder gelöscht…”

Screenshot facebook.com/haraldwalser ©Screenshot facebook.com/haraldwalser

Die “Saunaclub-Affäre” 2006 Im und um den “Saunaclub Goldentime” spielte sich 2006 auch die als “Saunaclub-Affäre” bekannt gewordene Amtsmissbrauchsaffäre in der Wiener Polizei rund um den damaligen Wiener Landespolizeikommandanten Roland Horngacher ab.

Am Dienstag traf Bitschi Vizekanzler Strache zu einem Arbeitsgespräch. Strache lobte in einem Post auf seiner Facebookseite das Treffen als “exzellent”.

Strache postet Bitschis Arbeitsbesuch