Posten für neue Josefstadt-Direktion ausgeschrieben

Anwärterinnen und Anwärter für die Leitung des Theaters in der Josefstadt können sich nun bewerben. Die Ausschreibungen für künstlerische Leitung und kaufmännische Geschäftsführung sind, wie angekündigt, seit dem Wochenende online, wie auch der "Kurier" berichtet. Herbert Föttinger lässt seine künstlerische Leitung im Sommer 2026 auslaufen, Alexander Götz möchte die kaufmännische Direktion mit Saisonbeginn 2026/2027 zurücklegen. Bewerbungen sind bis 23. April möglich.

Für die künstlerische Leitung wird eine teamorientierte Persönlichkeit gesucht, die über eine geeignete künstlerische und organisatorische Leitungserfahrung verfügt. Die neue Leitung soll den besonderen Stellenwert und das Alleinstellungsmerkmal des Theaters in der Josefstadt eindeutig positionieren, ausbauen und durch die Verbindung von Tradition und Innovation die beiden Spielstätten in die Zukunft führen, heißt es in der Ausschreibung.