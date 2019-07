Post und DHL arbeiten in Slowakei und Tschechien zusammen

Die Österreichische Post und die Deutsche Post-Tochter DHL bauen ihre Partnerschaft aus. Nachdem die Österreicher die Standard-Pakete der DHL hierzulande an Private zustellen, wird nun bei der Auslieferung in der Slowakei und Tschechien auf der letzten Meile kooperiert.

"In der Slowakei werden zukünftig DHL-Pakete von InTime s.r.o. - seit 2002 ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Post - zugestellt. In Tschechien übernimmt PPL CZ s.r.o., eine Tochter der DHL Group, die Zustellung von Paketen der Österreichischen Post und ihrer Beteiligungen", teilten die Österreicher am Dienstag in einer Aussendung mit.