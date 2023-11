Post spürt Umsatzausfall durch Handelspleiten

Die Österreichische Post hat nach neun Monaten trotz eines "angespannten makroökonomischen Umfeldes" mehr Umsatz und mehr Gewinn erzielt, durch die Pleiten im Handel - Stichwort Signa Sports oder Kika/Leiner - aber bei großen Kunden Umsatz verloren. Die Post merke, dass die Menschen wegen der hohen Inflation mehr auf ihr Geld schauen und häufiger gebraucht oder auf Handelsplattformen aus China kaufen würden, wie Post-Chef Georg Pölzl am Dienstag sagte.

Signa Sports United und andere Onlinehändler "sind einfach ganz wichtige Versenderkunden, die uns ausfallen im Paketgeschäft, aber auch im Werbegeschäft", sagte Pölzl am Dienstag in der Pressekonferenz zu den Quartalszahlen. Dass das Paketvolumen in Österreich in den ersten drei Quartalen dennoch um 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg, hänge auch damit zusammen, dass die Post Marktanteile von anderen Zustellern gewonnen habe und auch, dass es schon 2022 einen Dämpfer gab.