Post rät zum Aufgeben der Weihnachts-Briefe bis 18. Dezember

Die Österreichische Post erwartet heuer vor Weihnachten ein besonders hohes Packerlaufkommen, bis zu einer Million Pakete pro Tag könnten es werden. Damit alle Sendungen im In- und Ausland rechtzeitig bis zum 24. Dezember ankommen, rät die Post, sich an den folgende Aufgabezeiten zu orientieren: Prio-Briefe für Empfänger in Österreich sollten bis Dienstag, den 22. Dezember, und Eco-Briefe bis Freitag, den 18. Dezember, aufgegeben werden.

Die letztmögliche Aufgabe für Pakete ist der 21. Dezember, Post Express-Sendungen können bis spätestens Mittwoch, den 23. Dezember, aufgegeben werden. Bei Sendungen ins Ausland sollte eine entsprechend frühere Aufgabefrist beachtet werden.

"Diese Angaben sind vorbehaltlich coronabedingter Einschränkungen, die zu Lieferverzögerungen führen können. Sowohl bei Post Express- als auch bei Paket-Sendungen in Drittländer ist zudem besonders auf die Bearbeitungszeit für die Verzollung im jeweiligen Bestimmungsland zu achten", so die Post AG.

Alle Postfilialen werden am Samstag, den 19. Dezember sowie am Heiligen Abend von 9 bis 12 Uhr geöffnet haben - ausgewählte Filialen, die sich beispielsweise in Einkaufszentren befinden, "gegebenenfalls noch länger". Am 23. Dezember werden die Öffnungszeiten aller Filialen von 8 bis mindestens 18 Uhr erweitert. Die Post-Zusteller sind am letzten Samstag vor Weihnachten sowie am Heiligen Abend selbst auch noch im Einsatz.