Post muss Kläger nach Datenskandal doch nichts zahlen

Im August 2019 hat das Landesgericht Feldkirch die Post dazu verdonnert, einem Kläger 800 Euro zu zahlen, weil sie seine Parteiaffinitäten errechnet und gespeichert hatte. Der Kläger hatte deswegen einen immateriellen Schaden geltend gemacht. Das Oberlandesgericht Innsbruck kassierte nun das Urteil und entschied, dass die Post nichts zahlen muss.

"Die Latte für erfolgreiche Klagen auf Datenschutz-Schadenersatz wegen Gefühlsbeeinträchtigung ist nun deutlich höher als noch in der erstinstanzlichen Entscheidung. Die Geltendmachung von derartigen Gefühlsschäden in Massenverfahren wird dadurch auch schwieriger", sagt Gernot Fritz, Rechtsanwalt und Datenschutzexperte bei Freshfields in Wien, zu dem Urteil.