Post bei CO2-neutraler Zustellung "auf einem guten Weg"

Die Österreichische Post AG will bis zum Jahr 2030 CO2-frei zustellen. In Graz als Pilotregion ist die Umstellung auf E-Mobilität Ende 2021 vollzogen worden, Innsbruck soll heuer folgen, ebenso Salzburg. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens unter die Lupe genommen und befindet: Noch wird zwar auch auf CO2-Kompensation gesetzt, aber eben mit dem angepeilten Ende, und grundsätzlich sei die Post "auf einem guten Weg".

Der Konzern besitze eine große E-Fahrzeugflotte - laut Eigenangaben die größte des Landes -, und seit vergangenem Jahr werden nur mehr E-Zustellautos angeschafft, analysieren die Konsumentenschützerinnen und -schützer. Ab 2030 soll es dann ganz ohne fossile Zustellfahrzeuge gehen. Vor allem am Land seien derzeit aber noch zahlreiche Diesel- bzw. Benzinmotoren im Einsatz, daher setze die Post auch auf CO2-Kompensation: Verursachte Treibhausgasemissionen werden bei diesem Prinzip andernorts mittels Investitionen in Klimaschutzprojekte "ausgeglichen".

Vermeidung sei natürlich besser. "Allerdings macht es einen gehörigen Unterschied, ob ein Unternehmen wie die Post noch nicht vermeidbare Emissionen in ihrem Kerngeschäft - der Brief und Paketzustellung - CO2-neutral stellen will oder ob es zum Beispiel ein fossiler Dinosaurier wie Shell mit Sprit machen möchte - ohne große Änderungen im Kerngeschäft", meinen die VKI-Expertinnen und Experten. Zudem sehe die Post die Kompensation nur als zeitlich begrenzte Strategie und versuche zudem, den Konzern als Ganzes hin zur Klimaneutralität zu bringen. Dazu gehörten neben der Umstellung auf E-Mobilität auch eine effizientere Gebäudegestaltung sowie die Errichtung von Photovoltaikanlagen "und auch externe Lieferanten zu umweltschonendem Transport" anzuhalten. Im Fernverkehr zum Beispiel würden aktuell aber schlicht die technischen Möglichkeiten für CO2-frei fehlen.