Starker Rückgang im Briefgeschäft lastet auf der Post-Bilanz

Die teilstaatliche Österreichische Post AG musste mit einem Ergebnisminus von 20 Prozent im Coronajahr 2020 deutlich Federn lassen, blickt aber voller Zuversicht in die Zukunft. In zwei bis drei Jahren werde das Paketgeschäft mehr Umsatz abliefern als der Briefsektor, bis 2030 soll die Post ein drei Milliarden Euro schweres Unternehmen sein. Mit den anfänglich vielkritisierten Projekten shöpping und Bank99 zeigte sich Postchef Georg Pölzl heute sehr zufrieden.

Wobei es noch viel zu tun gibt. So brauche es bei der Bank99 die drei- bis vierfache Kundenzahl der derzeit rund 70.000 Kunden um den Break Even zu erreichen. In rund drei Jahren soll es soweit sein, im Vorjahr fielen Anlaufkosten von 39 Mio. Euro an. Als Appetithappen kündigte Pölzl heute bei der Jahrespressekonferenz Fondsprodukte für die Sparer an, Details wollte er noch keine verraten. Ein besonderes Angebot für die Privatkunden der ING Diba, die diesen Geschäftszweig einstellt, werde es nicht geben.