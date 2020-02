Positive Bilanz der Ortsteilgespräche

Hohenems hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt – und ist mittlerweile zur beliebtesten Wohnstadt im Herzen des Rheintals geworden.

Bei den vergangenen Ortsteilgesprächen, die an insgesamt sechs Abenden über die Bühne gingen, konnten die Hohenemser die Gelegenheit nutzen, persönlich zu erfahren, wie sich ihr Stadtteil in den letzten Jahren entwickelt hat und was alles schon umgesetzt werden konnte. Zudem wurde aufgezeigt, welche Projekte in Zukunft geplant sind und wie sich die einzelnen Viertel in den nächsten Jahren weiterentwickeln werden – denn die gemeinsame Reise in die Zukunft hat gerade erst begonnen.

Auch das Stadtentwicklungsteam stand im Anschluss an den offiziellen Teil für Gespräche zur Verfügung und sammelte zahlreiche Ideen und Wünsche aus der Bevölkerung.