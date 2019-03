ÖFB-Kader für EM-Qualifikation mit Posch, Wolf und Prödl

Im Kader der ÖFB-Auswahl für den Auftakt der Fußball-EM-Qualifikation sind die ganz großen Überraschungen ausgeblieben. Österreichs Teamchef Franco Foda vertraut vor dem Heimspiel am 21. März gegen Polen und dem Auswärtsmatch drei Tage später gegen Israel bewährten Kräften, lediglich Hoffenheim-Verteidiger Stefan Posch wurde erstmals für die Nationalmannschaft nominiert.

Auch Lienhart präsentierte sich in der jüngeren Vergangenheit beim SC Freiburg in guter Verfassung, hat jedoch mit den Nachwirkungen einer Gehirnerschütterung zu kämpfen. “Aber er beginnt Mitte dieser Woche mit Lauftraining”, berichtete Foda.

Lienhart ist nicht der einzige aktuelle ÖFB-Teamspieler, der sich in den vergangenen Tagen mit Blessuren herumschlagen musste. So fehlten etwa David Alaba (Bayern) oder Valentino Lazaro (Hertha) ihren Vereinen in der vergangenen deutschen Bundesliga-Runde wegen Verletzungen. “Aber die Rückmeldungen sind so, dass alle Angeschlagenen am kommenden Wochenende im Einsatz sein werden, insofern gibt es da keine Probleme”, stellte Foda klar.