Posch mit Bologna auf dem Weg in die Champions League

Die erstmalige Teilnahme des FC Bologna in der Fußball-Champions League rückt näher. In der 33. Runde der Serie A gewann das Überraschungsteam mit Stefan Posch bei der AS Roma mit 3:1. Bei einem mehr ausgetragenen Spiel haben die von Thiago Motta trainierten "Rossoblu" nun acht Punkte Vorsprung auf den Sechsten Atalanta Bergamo. Die Roma ist aktuell als Fünfter ebenfalls noch in der Champions League dabei.

Oussama El Azzouzi (14.) und Joshua Zirkzee (45.) brachten Bologna bis zur Pause 2:0 in Führung. Nach dem Anschlusstreffer durch Sardar Azmoun (56.) sorgte Alexis Saelemaekers (65.) mit einem Heber für das 3:1. Posch wurde in der 80. Minute ausgetauscht. Aufsehen erregte der Rechtsverteidiger durch seine Rettungstat kurz nach der Pause. Nach einem Eckball zog Romas Stephan El Shaarawy ab, Posch rettete per Kopf auf der Linie.