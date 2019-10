Portugals Regierungschef Costa im Amt bestätigt

Nur zwei Tage nach seinem klaren Wahl-Triumph ist Portugals sozialistischer Regierungschef Antonio Costa von Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa für eine zweite vierjährige Amtszeit im Amt bestätigt worden. Rebelo ernannte Costa am Dienstagabend in Lissabon zum zweiten Mal nach 2015 offiziell zum "Primeiro-ministro", wie das Präsidialamt des früheren Euro-Krisenlandes mitteilte.

Vor der Ernennung von Costa hatte das Staatsoberhaupt am Dienstag die obligatorischen Konsultationen über die Bildung der künftigen Regierung absolviert. Rebelo empfing dabei im Palácio de Belem in Lissabon nacheinander die Vertreter aller am Sonntag in die "Assembleia da Republica" gewählten Parteien. Dabei wollte er feststellen, ob Costa eine ausreichende Unterstützung anderer Fraktionen genießt, um eine stabile Regierung zu bilden.