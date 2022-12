Portugals Fußball-Verband trennt sich von Teamchef Santos

Die Trennung des portugiesischen Fußball-Verbands von Trainer Fernando Santos ist perfekt. Der Abschied des 68-Jährigen sei beschlossen worden, wurde am Donnerstagabend mitgeteilt. Santos hatte die Mannschaft um Superstar Cristiano Ronaldo 2014 übernommen und zum EM-Titel 2016 geführt. Sein Vertrag wäre noch bis 2024 gelaufen. Nach dem enttäuschenden 0:1 im WM-Viertelfinale gegen Marokko hatte Santos angekündigt, mit dem Verband in Ruhe über seine Zukunft sprechen zu wollen.

Wie die Zeitungen "Record" und "A Bola" am Donnerstag berichteten, soll die portugiesische Trainer-Ikone José Mourinho der favorisierte Nachfolger von Verbandschef Fernando Gomes für die Nachfolge von Santos sein. Der 59-jährige Mourinho trainiert seit 2021 den Serie-A-Club AS Roma. In Portugal war auch über U21-Trainer Rui Jorge, den ehemaligen Wolverhampton-Coach Bruno Lage und den aktuellen Fenerbahçe-Trainer Jorge Jesus als weitere Kandidaten spekuliert worden.