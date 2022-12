Porsche Holding verkaufte 2022 weniger Neuwagen

Die Porsche Holding hat ein herausforderndes Jahr hinter sich, zieht aber eine positive Bilanz. 2022 dürfte sich der Neuwagenabsatz auf 652.800 belaufen, um 3,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Auch bei Gebrauchtwagen erwartet der Automobilkonzern mit 186.800 bzw. minus 12,4 Prozent geringere Absätze. Angesichts der instabilen Produktions- und Lieferketten sei dies dennoch ein erfreuliches Ergebnis, sagte Holding-Chef Hans Peter Schützinger am Freitag vor Journalisten in Wien.

So ist der gesamte Automarkt in Österreich heuer von einem starken Rückgang gekennzeichnet. Waren vor drei Jahren noch gut 300.000 Fahrzeuge neu zugelassen worden, so rechnet die Porsche Holding für heuer nur mit 215.000 Neuwagenzulassungen. Zwischen Jänner und November lag die Zahl bei gut 197.000, was um etwa 11 Prozent weniger als im Vorjahr waren. "Wir haben den schlechtesten Markt seit 1984", meinte Schützinger, der den Verlust für die Branche in den vergangenen Jahren in der Dimension eines Jahresumsatzes verortet.