Porr schreibt auch im zweiten Quartal Verluste

Der Baukonzern Porr hat die Auswirkungen der Coronakrise nach eigenen Angaben im zweiten Quartal deutlich zu spüren bekommen. Auch von April bis Juni arbeitete man in der Verlustzone - und will als Lehre aus der Covid-19-Pandemie das Konzern-Transformationsprogramm "Porr 2025" nachschärfen und beschleunigen. Die Pandemie bedeute auch das konsequente Aufbrechen bestehender Strukturen und Abläufe.

Im Halbjahr stand unterm Strich ein Fehlbetrag von 22,7 Mio. Euro (nach 6 Mio. Euro Gewinn ein Jahr davor), bis März waren es 21 Mio. Euro Minus gewesen. Die Effekte der Pandemie auf die Bautätigkeit und das Geschäft von Porr hätten die Planung und Ziele für 2020 negativ beeinflusst: "Der Shutdown in Österreich sowie Zusatzkosten und Auflagen in vielen Ländern haben das Ergebnis im ersten Halbjahr belastet".

An Covid-19-Effekten verweist Porr im Halbjahresbericht zu Österreich auf einen "massiven Leistungsrückgang", zu Deutschland auf "partielle Effekte", zur Schweiz auf "Produktionsbeeinträchtigungen durch Corona-Auflagen", zu Polen auf "Projektverschiebungen" sowie "Produktionseinbußen im Hochbau" und zu Tschechien/Slowakei auf einen "Rückgang im Hochbau". Nur geringe Effekte habe es in Rumänien gegeben, massive Einschränkungen in Katar (VAE) sowie Projektverschiebungen in Norwegen. Das Potenzial aller Märkte, mit Ausnahme der beiden letztgenannten, wird als "stark" klassifiziert, die anderen zwei als "neutral".