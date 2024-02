Popstar Shakira kündigt neues Album für März an

Popsängerin Shakira (47, "Waka Waka", "Hips Don't Lie") hat ihr erstes Album seit sieben Jahren angekündigt. Das zwölfte Studioalbum der Kolumbianerin mit dem Titel "Las Mujeres Ya No Lloran" (auf Deutsch etwa: "Frauen weinen nicht mehr") soll am 22. März erscheinen.

Ihr letztes Album "El Dorado" hatte die Sängerin und Songwriterin im Mai 2017 herausgebracht. Die neue Platte soll 16 Songs enthalten, darunter auch "Music Session #53" und "TQG", welche Shakira im vergangenen Jahr veröffentlicht hatte und welche von vielen als Abrechnung mit ihrem Ex interpretiert wurden. Die Popikone hatte sich 2022 nach zwölf Jahren Beziehung von Fußballstar Gerard Piqué getrennt - dem Vater ihrer beiden Söhne.

Auf Instagram schreibt die Sängerin zu ihrem neuen Album: "Die Entstehung dieses Werks war ein alchemistischer Prozess. Während ich jeden Song schrieb, baute ich mich selbst wieder auf. Während ich sie sang, verwandelten sich meine Tränen in Diamanten und meine Verletzlichkeit in Stärke." Die Grammy-Gewinnerin hatte vor einem Jahr in einem Interview gesagt, dass ihre Lieder für sie die beste Therapie seien.