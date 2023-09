Poppers Uni-Arbeiten halten Prüfung stand

Die Diplom- und Doktorarbeit des prominenten Simulationsforschers Niki Popper hat offenkundig den wissenschaftlichen Standards entsprochen. Das hat eine von der TU Wien initiierte Prüfung interner und externer Gutachten ergeben. Das Plagiatsverfahren wird somit eingestellt. Zweifel hatte der Plagiatsforscher Stefan Weber geäußert.

Das Gutachten bescheinigt laut Wiener TU, dass der eigene Forschungsanteil von Popper, der in der Coronakrise breite Bekanntheit erlangt hatte, in jedem Fall dissertationswürdig sei und außer Frage stehe: "Die eingehende externe Begutachtung erkennt keine Täuschungsabsicht." Ergänzend dazu halte ein umfassendes universitätsinternes Gutachten fest, dass absolut kein Zweifel an der Originalität der Dissertation Poppers bestehe.