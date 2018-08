"Poppea" bei Festspielen als Körperkult und Stimmentheater

Jan Lauwers hat noch nie eine Oper inszeniert. Am Sonntagabend hat sich dieser Umstand bei den Salzburger Festspielen nur auf dem Papier geändert. Mit "L'incoronazione di Poppea" bespielte der belgische Theatermacher und Performance-Meister das Haus für Mozart mit expressivem Körperkult und delikatem Stimmentheater - ein Monteverdi der physischen Anwesenheit.

Der Bühnenboden ist schräg gestellt und mit einem Gemälde überbordender nackter Körper tapeziert – und Körper sind es auch, die ihn bevölkern. Die Tänzer der Salzburg Experimental Academy of Dance, die Sänger, die Instrumentalisten, alle sind da, lassen den Abend entstehen aus ihrer Präsenz, bleiben im hinteren Bühnenbereich, wenn sie gerade nicht dran sind, spielen nicht vor, sondern schaffen im Jetzt. Auch bei der Arbeit mit seiner Needcompany interessiert sich Lauwers nicht für dramaturgische Genreregeln, stellt Tanz und Text und Ton gleichberechtigt nebeneinander, in einem freien, lose räumlich verorteten Spiel der Kräfte.

Ein freies Spiel der Solisten gestaltet sich auch in dieser “Poppea” in mehrfacher Hinsicht. Denn nicht nur Lauwers verzichtet auf zahlreiche Momente von Regie – auch der musikalische Leiter, Originalklangvorreiter William Christie, zieht sich vom Dirigentenpult zurück und betätigt das Cembalo in der Basso Continuo-Gruppe. Seine Les Arts Florissants hat er in kleiner Besetzung, eigentlich als Improvisationsensemble, in halbniedrige Bühnenausbuchtungen gesetzt. “Und wer dirigiert dann? Die Antwort ist einfach: Die Sänger”, sagt er im Programmheft.