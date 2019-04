Popcorn, spannende Bücher und staunende Kindergesichter

Bei der Vorlesekino-Veranstaltung am vergangenen Donnerstag tauchten die Schüler der Volksschule Markt in eine ganz besondere Atmosphäre ein.

In allen Klassenzimmern wurde ein Vorlesekino der ganz speziellen Art eingerichtet, um die Kinder zum Lesen zu animieren. Bereits am Vortag konnten die Kinder selbstständig entscheiden, welches davon sie besuchen möchten. Und dann staunten Sie nicht schlecht: denn in den Klassen waren bereits Popcorn, Bastelmöglichkeiten und viele weitere spannende Unterhaltungsideen vorbereitet.

Darüber hinaus konnten sie auch noch etwas gewinnen. Bei der Aktion „Lesebücherei“ durften die Schüler für jedes gelesene Buch einen vorgedruckten Buchrücken anmalen. Damit wurden die Fenster rund um die Schule wunderschön dekoriert. Fünf begeisterte Gewinner freuen sich nun über einen Gutschein der Emser Buchhandlung Lesezeichen.