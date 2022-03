Poolbar Generator erstmals in Hohenems & Sofas werden gesucht!

Der Poolbar Generator findet in der Karwoche zum ersten Mal in Hohenems statt. Junge Talente aus dem gesamten deutschsprachigen Raum legen in diesen Tagen die gestalterische Basis für das Poolbar Festival 2022. Damit sich die kreativen Köpfe ausruhen können, benötigt es noch Sitzmöglichkeiten.

Was ist der Poolbar Generator?

Vom 8. bis 16. April 2022 ist das Labor für Festivalgestaltung zu Gast in Hohenems, was die Stadt nicht nur für einige Tage zur noch lebendigeren Studentenstadt macht, sondern auch öffentliche Vorträge, Veranstaltungen und Installationen mit sich bringt. Im Löwensaal finden sich in dieser Woche Kunst-, Architektur-, Design-, IT- und Literatur-Studierende ein, die gestalterische Konzepte für das diesjährige Poolbar Festival entwickeln. Für das „GeneratorProgramm“ selbst ist es wichtig, dass Ergebnisse im Ort des Wirkens bleiben, deshalb werden heuer auch Jugendliche aus Hohenems eingeladen, damit sie einen wichtigen Part in diesem Entwicklungsprozess einnehmen können. Im Veranstaltungskalender der Stadt Hohenems sind die öffentlichen Veranstaltungen beschrieben.

Sitzmöglichkeiten gesucht!