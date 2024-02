Poolbar Generator: Alu, Magnete und Kühe

In Zusammenarbeit mit dem BSBZ Hohenems und dem Vorarlberger Gemeindeverband entsteht in der Generator-Woche ein innovatives Kunstprojekt, welches auf ein konkretes Problem in der Landwirtschaft hinweisen soll.

Achtlos weggeworfener Müll auf Weidewiesen ist nicht nur schädlich für die Umwelt, sondern birgt auch Gefahren für Nutztiere: Die Nahrungsaufnahme wird durch Metallstücke gefährdet, diese machen einen medizinischen Eingriff erforderlich, um die Schäden zu begrenzen. So wird bei Kühen beispielsweise ein Käfigmagnet, ein so genannter „Bansenbolus“ verwendet, um dem Nutztier eine größtenteils problemlose Futterverwertung zu ermöglichen. Diese Maßnahme zeigt die Umweltproblematik an einem konkreten Beispiel auf – die Transformation in die Kunst ermöglicht ein offenes Denken der Nachhaltigkeits- und Umweltthemen.

Kunst soll auf Problem aufmerksam machen

Schüler der dritten Klasse des BSBZ Hohenems sind an Lukas Klestil und seine Teilnehmer herangetreten und haben auf ihre Sichtweise der Thematik aufmerksam gemacht. „Für uns ist diese Herangehensweise spannend, wir kommen von den Kunstunis und haben mit Landwirtschaft wenig am Hut“, so der Leiter des Labors Kunst. Die konkrete Thematik, das interdisziplinäre Projekt, geformt aus einer medizinischen Maßnahme und einem Kunstobjekt, lässt den Austausch zwischen unterschiedlichsten Lebensbereichen lebendig sein.

Unterstützung durch Collini Hohenems

Das Kunstwerk wird in Hohenems und anderen Städten im öffentlichen Raum präsent sein, um das Bewusstsein für die Problematik zu stärken – spätestens zu Beginn des Poolbar Festivals im Sommer: Das Ziel ist ein Bolus im Maßstab 1:10 aus Stahl, dessen Oberflächendesign von der Firma Collini veredelt wird. „Wir haben diese Anfrage bekommen und möchten dieses Projekt unterstützen – weil wir die Möglichkeiten bieten können, die wir haben“, so Marcel Lercher, Teamleiter der Lehrlinge im Bereich Oberflächentechnik bei Collini.

Die erste Visualisierung des Projektes wird bei der öffentlichen Abschlusspräsentation des Generators zu sehen sein.

Poolbar Generator: öffentliche Abschlusspräsentation