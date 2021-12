„Poolbar Generator“ 2022 in Hohenems

Neue Homebase für das Labor für Festivaldesign von 8. bis 16. April 2022

Das „Poolbar Festival“ in Feldkirch begeistert jeden Sommer im Juli und August rund 25.000 Gäste mit Veranstaltungen von Nischen bis Pop, von Diskurs bis Musik. So auch in den beiden „Corona-Sommern“ 2020 und 2021. Warum das möglich war? Nicht zuletzt aufgrund der jährlich neuen Gestaltung, die auch kurzfristige architektonische Anpassungen sowie kreative und gleichzeitig effiziente Lösungen im Umgang mit Corona-Regeln ermöglichte. Die Basis für alles Gestalterische des Festivals wird jährlich im „Poolbar Generator“ gelegt. Und der findet 2022 erstmals in Hohenems statt.

Was im Generator als Idee entsteht, wird zum Konzept verdichtet und für das „Poolbar Festival“ umgesetzt. Der Generator ist eine erweiterte Plattform für Menschen, die sich für Gestaltung begeistern, bei der ein Austausch zwischen den unterschiedlichen Sparten stattfindet. Die Durchmischung im Hinblick auf Altersdurchschnitt, Nationalitäten und Ausbildungen macht den Generator zu einer dichten, experimentellen Umgebung der Erfahrung. Bis zu 40 Gestaltungstalente, vor allem Kunst-, Architektur-, Design-, IT- und Literatur-Studenten, welche die Teilnahme teilweise mit ECTS-Punkten als Teil des Studiums von ihrer Universität anerkannt bekommen, entwickeln gestalterische Konzepte. Die Gestaltungslabors werden von internen Fachleuten sowie von externen Profis geleitet. Teilnahme, Übernachtung und Verpflegung sind für die Teilnehmenden kostenlos. Durch kompetente Gastkritiker wird das Erarbeitete reflektiert und optimiert. Zusätzlicher Input wird durch öffentliche Vortragsreihen gewährleistet.

Premiere in Hohenems

Bereits 2021 kooperierte das „Poolbar Festival“ mit der Stadt Hohenems im Rahmen des „Poolbar Raumfahrtprogrammes“ sowie bei der Umsetzung des Jugendliteraturpreises aUGUST*, die Kooperation (von Stadt Hohenems, „Poolbar Festival“ und literatur.ist) mündete u. a. in eine Sound-Installation beim „Poolbar Festival“ in Feldkirch. Zum ersten Mal gastiert nun das Labor für Festivalgestaltung vom 8. bis 16. April 2022 in Hohenems, was die Stadt nicht nur für einige Tage zur noch lebendigeren Studentenstadt macht, sondern auch Vorträge, Veranstaltungen, Installationen mit sich bringen wird.

„Für die Stadt Hohenems ist es eine tolle Möglichkeit, junge Talente aus dem gesamten deutschsprachigen Raum hier zu begrüßen. Wir möchten sehr bewusst Synergien mit unserer aktuellen Stadtentwicklung sowie unseres Kulturlebens schaffen. Der Generator soll für die Bevölkerung zugängig sein und für junge Menschen Visionen aufzeigen“, so Bürgermeister Dieter Egger.

In einem dreitägigen Nachbearbeitungslabor im Wiener Museumsquartier (29. April – 1. Mai 2022) werden die Zwischenergebnisse verfeinert und zum Gesamtkonzept komprimiert, das in weiterer Folge in Kooperation von Teilnehmenden, Mitarbeitern, Partner-Unternehmen und Handwerkern umgesetzt wird.

