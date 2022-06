Pony steckte in Autoreifen fest: Die Feuerwehr musste ...

Am Dienstagnachmittag musste die Freiwillige Feuerwehr Pirkhof zu einer außergewöhnlichen Tierrettung ausrücken.

In der Steiermark kam es am Dienstag zu einem kuriosen Einsatz für die Feuerwehr. Das kleine Pony steckte in einem Autoreifen fest. Wie das Tier in diese missliche Lage kam, ist nicht bekannt. Die Feuerwehrmänner staunten jedenfalls nicht schlecht, als sie das Pferd so vorfanden.