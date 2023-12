Polster klagte ÖFB auf Anerkennung von Länderspielen, Toren

Der frühere österreichische Fußballstar Toni Polster hat den ÖFB vor dem Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien auf Anerkennung von Nationalteam-Einsätzen und -Toren verklagt. Man habe dem Verband die Klage "unter den Christbaum gelegt", sagte Manfred Ainedter am Donnerstag der APA. Der Jurist vertritt Polster in dieser Causa mit seiner Kanzlei Ainedter & Ainedter ebenso wie die Kanzlei Haslinger/Nagele. Der ÖFB hat nun vier Wochen Zeit, eine Klagebeantwortung zu erstatten.

Die Klage bezieht sich auf drei Matches, die als inoffizielle Länderspiele gelten und Polster deshalb nicht angerechnet werden. Konkret geht es um die Partien Liechtenstein - Österreich (0:6 am 7. Juni 1984 in Vaduz, ein Polster-Tor), Tunesien - Österreich (1:3 am 7. Februar 1987 in Tunis, zwei Polster-Tore) und Marokko - Österreich (3:1 am 2. Februar 1988, kein Polster-Tor). Diese Spiele scheinen nicht in der ÖFB-Länderspielstatistik auf - das Match in Vaduz wird auch von Liechtensteins Verband nicht offiziell anerkannt, wohl auch deshalb, weil wild durchgewechselt wurde. So wurde etwa Alfred Drabits in diesem Match aus- und wieder eingetauscht.