Polster-Anwalt Ainedter bestätigt Notfall des Ex-Kickers

Der Anwalt von Toni Polster, Manfred Ainedter, hat am Freitag den medizinischen Notfall bei Österreichs Fußball-Ikone bestätigt. Polster hatte am Donnerstag eine Pressekonferenz bezüglich seiner Klage gegen den ÖFB verpasst, weil sich sein gesundheitlicher Zustand plötzlich massiv verschlechtert hatte. "Statt zur PK ist er ins Krankenhaus gefahren", sagte Ainedter auf APA-Anfrage. Im Spital wurde der 59-Jährige wegen eines Magendurchbruchs notoperiert.

Über den momentanen Gesundheitszustand und in welchem Spital Polster behandelt wird, ließ Ainedter nichts verlautbaren. Die Anteilnahme nach dem medizinischen Zwischenfall rund um den Rekord-Torjäger der Nationalmannschaft ist unterdessen groß, via Social Media erhielt Polster viel Beistand. Sein Ex-Club Austria Wien wünschte via Instagram eine "schnelle und vor allem vollständige Genesung, Toni! Die Austria-Familie denkt an dich. Jetzt mehr denn je."