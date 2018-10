Polnischer Journalist Piatek erhält Leipziger Medienpreis

Dem polnischen Journalisten und Schriftsteller Tomasz Piatek ist der Leipziger Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien zuerkannt worden. Der 1974 geborene Autor werde für seine Recherchen zu den Verquickungen des ehemaligen polnischen Verteidigungsministers Antoni Macierewicz mit Russland geehrt, wie die Medienstiftung der Sparkasse am Montag mitteilte.

“Trotz der immer schwierigeren Bedingungen für Journalisten in Polen lässt sich Tomasz Piatek auch durch Drohungen in seiner investigativen Arbeit nicht einschüchtern”, begründete der geschäftsführende Vorstand der Medienstiftung und Direktor Stiftungen der Sparkasse Leipzig, Stephan Seeger, die Entscheidung der Jury. Die Auszeichnung, die am Montagabend in Leipzig verliehen werden sollte, ist mit insgesamt 30.000 Euro dotiert.